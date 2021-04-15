В водах Дании завершается строительство участка «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/9b147620-5ab8-11eb-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

К началу лета 2021 года может быть завершено строительство участка газопровода «Северный поток — 2». Часть труб предполагается проложить в мае. Об этом сообщает EADaily.

По данным издания, в экономических водах Дании работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» могут завершиться в мае 2021 года. Таким образом, к началу лета нитка будет завершена на две трети, работы начнутся на территории Германии.

Датское морское ведомство информирует о том, что к настоящему моменту проложено 34 километра труб из необходимых 49 километров. Работы ведёт судно «Фортуна».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что первый газ в Германию по трубопроводу может начать поступать уже летом. Об этом писал NEWS.ru.