В водах Дании завершается строительство участка «Северного потока — 2»

К началу лета 2021 года может быть завершено строительство участка газопровода «Северный поток — 2». Часть труб предполагается проложить в мае. Об этом сообщает EADaily.
По данным издания, в экономических водах Дании работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2»
Датское морское ведомство информирует о том, что к настоящему моменту проложено 34 километра труб из необходимых 49 километров. Работы ведёт судно «Фортуна».
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.
Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил, что первый газ в Германию по трубопроводу может начать поступать уже летом. Об этом писал NEWS.ru.