Первый газ по «Северному потоку — 2» может быть пущен уже этим летом

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Россия достраивает газопровод «Северный поток — 2». Первый газ в Германию может начать поступать уже летом, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ, — цитирует его ТАСС.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряжённость.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар считает, что Вашингтон планирует усилить давление на немецкое правительство по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, об этом говорят планы США назначить спецпосланника, который бы возглавлял переговоры о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2». Эксперт напомнил, что проект почти готов и остановить его строительство фактически невозможно.