В Германии обвинили США в давлении по «Северному потоку —2»

https://static.news.ru/photo/243abda6-987b-11eb-b18c-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Планы назначить спецпосланника США, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток — 2», говорят о желании Вашингтона усилить давление на немецкое правительство. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Как утверждает специалист, США хотят принизить европейцев в дебатах по проекту газопровода.

Американцы продолжают давить на Германию, на ЕС с целью приостановить «Северный поток — 2», теперь назначают спецпредставителя, который координировал бы действия со стороны Америки, работая с правительством и с конгрессом, чтобы усилить давление на немецкое правительство, — сказал Рар в интервью РИА Новости.

Политолог отметил, что газопровод почти готов и остановить его фактически невозможно. Для этого потребовались бы новые юридические разбирательства, что привело бы к крупным компенсациям. Немецкое правительство на такой шаг не пойдет, считает он.

Рар заявил, что США стремятся сместить Берлин с лидирующих позиций в ЕС, «принизить европейцев и решать вопросы внешней обороны и энергетической политики» на континенте. Он уверяет, что когда газопровод будет достроен, Вашингтон перенесёт поле конфликтов на Украину, где попытается «создать мощную напряжённость» и провокации в отношении России с целью приостановить «Северный поток — 2».

Как сообщал NEWS.ru, власти США обсуждают назначение специального представителя Белого дома на переговорах о проекте газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) с целью его закрытия. По словам источников из руководства страны, на должность претендует Амос Хокстейн, занимавший пост координатора и посланника Вашингтона по делам международной энергетики в команде экс-лидера США Барака Обамы. Кандидатуру выдвинул помощник нынешнего руководителя США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что желание властей США назначить специального представителя по проекту «Северный поток — 2» красноречиво говорит о вмешательстве Белого дома в дела других государств.