В Верховном суде и Мосгорсуде выявлены нарушения на миллиарды рублей

https://static.news.ru/photo/f25f27c4-a954-11ea-8e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата в ходе проверки в Мосгорсуде и судебном департаменте Верховного суда (ВС) выявила нарушения и недостатки при расходовании бюджета в 2019 году. Их общая сумма составила более 5,2 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные контрольного ведомства. Большая часть нарушений связана с реализацией Федеральной адресной инвестпрограммы в рамках ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы». По ней судебный департамент ВС выступает в роли госзаказчика.

Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей, — заявили в Счётной палате.

По информации СП, 12 объектов капитального строительства по ФЦП не были своевременно введены в эксплуатацию. По семи объектам не была разработана и утверждена проектная документация. Эти здания предназначались для размещения районных и городских судов в российских субъектах.

Также проверка выявила, что судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом подведомственных ему структур.

Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн рублей, — говорится в сообщении.

Кроме того, Счётная палата выявила нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчётности, в том числе в Мосгорсуде на сумму 4,8 млрд рублей. По данным контрольного ведомства, во время проверки они были устранены.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности.