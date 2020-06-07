В Верховном суде и Мосгорсуде выявлены нарушения на миллиарды рублей

Счётная палата в ходе проверки в Мосгорсуде и судебном департаменте Верховного суда (ВС) выявила нарушения и недостатки при расходовании бюджета в 2019 году. Их общая сумма составила более 5,2 млрд рублей.
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Основные нарушения и недостатки выявлены в судебном департаменте и Московском городском суде — всего 27 нарушений и 17 недостатков на сумму свыше 5,2 млрд рублей, — заявили в Счётной палате.
По информации СП, 12 объектов капитального строительства по ФЦП не были своевременно введены в эксплуатацию. По семи объектам не была разработана и утверждена проектная документация. Эти здания предназначались для размещения районных и городских судов в российских субъектах.
Также проверка выявила, что судебный департамент неэффективно распоряжался имуществом подведомственных ему структур.
Всего в 2019 году ведомство не учло или учло с нарушениями имущество балансовой стоимостью около 30 млн рублей, — говорится в сообщении.
Кроме того, Счётная палата выявила нарушения, связанные с искажением годовой бюджетной отчётности, в том числе в Мосгорсуде на сумму 4,8 млрд рублей. По данным контрольного ведомства, во время проверки они были устранены.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности.
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