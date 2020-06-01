Счётная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере экологии

Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности.
По словам аудитора Михаила Меня, общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отражённых с нарушениями, составила 118,2 млн рублей.
Также отмечается, что Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы. В частности, ФЦП «Охрана озера Байкал». Здесь степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44,4% — это самый низкий результат среди всех программ ведомства. Также низкая степень достижения показателей выявлена по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» — 58,3%.
Кроме того, Рослесхоз допустил в прошлом году нарушений и недостатков на 2,22 млрд рублей. Из них 2,21 млрд рублей — это задолженность по плате за использование лесов в федеральный бюджет.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата России проанализировала стратегию развития минерально-сырьевой базы страны и пришла к выводу, что запасов нефти хватит на 35 лет, а газа — на более чем 50 лет.
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