Счётная палата выявила нарушения при исполнении бюджета в сфере экологии

https://static.news.ru/photo/20de1ed8-a40b-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата проверила исполнение бюджета за 2019 год в Министерстве природных ресурсов и экологии. Проверка выявила нарушения и недостатки при ведении бухгалтерского учёта и формировании бюджетной отчётности.

По словам аудитора Михаила Меня, общая сумма фактов хозяйственной деятельности 2019 года, отражённых с нарушениями, составила 118,2 млн рублей.

Также отмечается, что Минприроды недостаточно эффективно реализует государственные и федеральные целевые программы. В частности, ФЦП «Охрана озера Байкал». Здесь степень достижения показателей составила в 2019 году всего 44,4% — это самый низкий результат среди всех программ ведомства. Также низкая степень достижения показателей выявлена по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса» — 58,3%.

Кроме того, Рослесхоз допустил в прошлом году нарушений и недостатков на 2,22 млрд рублей. Из них 2,21 млрд рублей — это задолженность по плате за использование лесов в федеральный бюджет.

Как сообщается на сайте Счётной палаты, у подконтрольного Минприроды Росводоресурсов сумма нарушений составила 18,4 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Счётная палата России проанализировала стратегию развития минерально-сырьевой базы страны и пришла к выводу, что запасов нефти хватит на 35 лет, а газа — на более чем 50 лет.