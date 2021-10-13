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В TotalEnergy назвали причину дефицита газа на европейском рынке

15:57, 13 октября 2021
В TotalEnergy назвали причину дефицита газа на европейском рынке
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Представитель компании Total предложил свою версию нынешней нехватки газа на рынке Европы. По его словам, причина  дефицита заключается в уменьшении поставок из других стран. Об этом на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил глава TotalEnergy Патрик Пуянне, слова которого приводит РИА Новости.

Основная причина, которая объясняет, почему в Европе сейчас меньше газа - меньше газа не из России, а из других источников, - сказал он.

Ранее Еврокомиссия заявила, что поставки российского газа были «ниже ожиданий», «Газпром» выполнял контракты, но почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок. В Кремле неоднократно заявляли о том, что Россия «безукоризненно» выполняет все условия контрактных обязательств и объёмы поставок, согласно имеющимся договорам, увеличены до максимума. О поставках же сверх контрактов речи не идёт, так как Россия не намерена ничего поставлять бесплатно.

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