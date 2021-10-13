В TotalEnergy назвали причину дефицита газа на европейском рынке

Проблема высоких цен на газ в Украине появилась из-за «бестолковых евроустремлений» местных властей. Об этом рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Pravda.Ru.

Проблема высоких цен на газ в Украине появилась из-за «бестолковых евроустремлений» местных властей. Об этом рассказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Pravda.Ru. Проблема высоких цен...