В Токио отметили важность нефтегазовых проектов России для Японии

Хирокадзу Мацуно / Фото Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» играют важную роль для Токио. Вопрос о новых санкциях в отношении России, которые могут затронуть данные проекты, будет решаться, исходя из национальных приоритетов, отметил он на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» — очень важные проекты для нашей страны, которая зависит от закупок энергоресурсов, — подчеркнул Мацуно.

При этом он также повторил слова премьер-министра Фумио Кисиды, который ранее поддержал решение «Большой семёрки» об отказе от импорта российской нефти.

Ранее стало известно, что Фумио Кисида заявил: Токио едино с другими странами «Большой семёрки» (G7) в решении отказаться от импорта нефти из России. По его словам, в Японии поддержат это решение, хотя оно приведёт к сложностям в стране. Кисида не назвал конкретные сроки сокращения поставок энергоресурсов из России, лишь заявив, что вопрос предметно проработают в ближайшее время.