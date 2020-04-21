В США ждут крупнейшего в истории страны падения ВВП из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1e83dc4-83f8-11ea-9bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Сокращение ВВП Соединённых Штатов во втором квартале 2020 года может стать крупнейшим из тех, которые когда-либо фиксировали в истории страны. Об этом 21 апреля заявил старший советник президента США Кевин Хассет.

Думаю, экономическая ситуация крайне тяжёлая. Мы являемся свидетелями одного из самых серьёзных потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась экономика любой крупной страны, — заявил чиновник в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, сокращение ВВП может стать крупнейшим для США, так как из-за ограничений, связанных с коронавирусом, закрыты многие предприятия, учреждения.

Даже закрытие школ оказывает серьёзное негативное влияние. Одно лишь это — примерно 3% ВВП, — уточнил Хассет.