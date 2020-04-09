В США прогнозируют рекордную со времён после Великой депрессии безработицу

https://static.news.ru/photo/ab6acede-7b1b-11ea-93bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономика Соединённых Штатов продемонстрирует максимальный в истории спад в этом квартале, а безработица достигнет рекордного уровня за всё время после окончания Великой депрессии.

Согласно прогнозу 69 экономистов, опрошенных Bloomberg, ВВП США в апреле-июне упадёт на 25% в годовом выражении после менее глубокого сокращения в первом квартале, а уровень безработицы вырастет до 12,6% — максимума с 1940-х годов.

Падение ВВП, вероятнее всего, будет расценено Национальным бюро экономических исследований Штатов как первая рецессия с 2007-2009 годов. Во втором полугодии, как ожидается, начнётся возобновление постепенного экономического роста. Федеральная резервная система, по прогнозам, будет удерживать процентные ставки около нуля до первой половины 2022 года.

Если экономика и начнёт восстанавливаться в середине мая, то свыше 20 млн американцев к этому времени потеряют работу. При этом падение ВВП с пикового уровня до потенциального дна, вероятно, составит около 13%, что более чем в три раза глубже, чем во время мирового финансового кризиса, — полагает экономист ING Financial Markets Джеймс Найтли.

Опрос Bloomberg проводился с 3 по 10 апреля, когда были опубликованы данные по числу новых обращений за пособиями по безработице в США.

Ранее NEWS.ru писал, что В США в период с 29 марта по 4 апреля власти получили 6,6 млн заявок на выплату пособия по безработице. За последние три недели было подано порядка 16,6 млн таких заявок. Данные обнародовало американское Министерство труда. Как долго будет наблюдаться всплеск желающих получать пособие, аналитики ответить затрудняются. Всё зависит от решения ситуации с коронавирусом.