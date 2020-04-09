В США за три недели подали 16,6 млн заявок на пособие по безработице

https://static.news.ru/photo/9696cbdc-7a64-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Francis McElroy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США в период с 29 марта по 4 апреля власти получили 6,6 млн заявок на выплату пособия по безработице. За последние три недели было подано порядка 16,6 млн таких заявок.

Данные обнародовало американское Министерство труда. Как долго будет наблюдаться всплеск желающих получать пособие, аналитики ответить затрудняются. Всё зависит от решения ситуации с коронавирусом. Вспышка COVID-19 привела к заморозке значительной части экономики в Соединённых Штатах и в десятках других стран мира.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 6,606,000 for the week ending 4/4 (-261,000).



Insured unemployment was 7,455,000 for the week ending 3/28 (+4,396,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW — US Labor Department (@USDOL) April 9, 2020

Большинство американцев считают, что экс-лидер страны Барак Обама справился бы с коронавирусом лучше нынешнего президента Дональда Трампа, писал NEWS.ru.