США

В США за три недели подали 16,6 млн заявок на пособие по безработице

16:04, 09 апреля 2020 280
Фото: Michael Francis McElroy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В США в период с 29 марта по 4 апреля власти получили 6,6 млн заявок на выплату пособия по безработице. За последние три недели было подано порядка 16,6 млн таких заявок.

Данные обнародовало американское Министерство труда. Как долго будет наблюдаться всплеск желающих получать пособие, аналитики ответить затрудняются. Всё зависит от решения ситуации с коронавирусом. Вспышка COVID-19 привела к заморозке значительной части экономики в Соединённых Штатах и в десятках других стран мира.

Большинство американцев считают, что экс-лидер страны Барак Обама справился бы с коронавирусом лучше нынешнего президента Дональда Трампа, писал NEWS.ru.

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