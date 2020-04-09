Американцы считают, что Обама справился бы с коронавирусом лучше Трампа

https://static.news.ru/photo/e93112a8-7a55-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В США большинство зарегистрированных избирателей считает, что бывший президент Барак Обама справился бы с пандемией коронавируса лучше своего преемника Дональда Трампа.

Та же группа респондентов, принявшая участие в опросе для издания Politico, отдала предпочтение Трампу, выбирая между ним и кандидатом на пост президента США, бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.

52% из 1990 участников проведённого в период с 3 по 5 апреля опроса заявили, что Барак Обама был бы лучшим лидером в период вспышки коронавирусной инфекции, чем Дональд Трамп. Последнему предпочтение отдали 38% респондентов.

Оценивая работу нынешнего главы государства в период пандемии, большинство избирателей — 54% — заявило, что не одобряет деятельность Трампа.

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