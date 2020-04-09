Американцы считают, что Обама справился бы с коронавирусом лучше Трампа

В США большинство зарегистрированных избирателей считает, что бывший президент Барак Обама справился бы с пандемией коронавируса лучше своего преемника Дональда Трампа.
Та же группа респондентов, принявшая участие в опросе для издания Politico,
52% из 1990 участников проведённого в период с 3 по 5 апреля опроса заявили, что Барак Обама был бы лучшим лидером в период вспышки коронавирусной инфекции, чем Дональд Трамп. Последнему предпочтение отдали 38% респондентов.
Оценивая работу нынешнего главы государства в период пандемии, большинство избирателей — 54% — заявило, что не одобряет деятельность Трампа.
Новый тип коронавируса убивает афроамериканцев с большей скоростью, чем население США в целом, писал NEWS.ru.
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