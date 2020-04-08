В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

https://static.news.ru/photo/6a07dc8a-7999-11ea-872c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новый тип коронавируса убивает афроамериканцев с большей скоростью, чем население США в целом. Об этом свидетельствуют предварительные данные из штатов Луизиана, Мичиган и Иллинойс.

По словам чиновников, такая статистика указывает на различия в доступе к системе здравоохранения и медицинской помощи, передаёт Reuters.

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.

Главный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс отметил, что афроамериканцы чаще страдают сердечными заболеваниями, диабетом и высоким кровяным давлением.

Как писал NEWS.ru, раса и генофонд определяют смертность от COVID-19. Учёные предполагают, что коронавирусная инфекция взаимодействует с клетками жителей Италии не так, как с клетками азиатов и представителей других наций.