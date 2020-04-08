Разница в степени тяжести симптомов коронавируса нового типа, а также в скорости его распространения в различных уголках мира может быть связана с особенностями генофонда отдельно взятой страны. Так, учёные предполагают, что COVID-19 взаимодействует с клетками жителей Италии не так, как с клетками азиатов и представителей других наций. Кроме того, врачи в США предупреждают, что инфекция влияет на афроамериканцев сильнее, чем на остальных.

Статья с выводами о том, почему Италия оказалась столь уязвима к коронавирусной инфекции, содержится в электронной научной библиотеке medRxiv. Исследователи, чей анализ пока не был проверен независимыми экспертами, обнаружили «три вариации в гене ACE2, которые довольно часто встречаются у итальянцев, у других европейских наций и почти отсутствуют у жителей Азии».

По оценкам учёных, подобные версии гена могут становиться фактором взаимодействия инфекции с клетками, влиять на скорость её распространения и, соответственно, на уровень смертности. Как именно вариации в структуре ACE2 оказывают воздействие на характер контакта вируса с клетками, исследователи пока не могут определить с высокой точностью, однако допускают, что это может объяснить, почему в Италии и других южноевропейских странах уровень смертности от коронавируса оказался существенно выше, чем в Южной Корее, Китае и Сингапуре. Для этого учёные проанализировали семь тысяч геномов итальянцев, которые участвовали в проекте.

Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отчасти генетическую подоплёку распространения коронавирусной инфекции раскрывают данные о заболеваемости в США. Генеральный хирург Соединённых Штатов Джером Адамс обратил внимание на непропорциональное влияние COVID-19. По его словам, от инфекции несоизмеримо больше пострадали члены афроамериканского сообщества.

У меня высокое артериальное давление, болезнь сердца, и я провёл неделю (в отделении интенсивной терапии. — NEWS.ru) из-за болезни сердца, — сказал Адамс. — Действительно, есть астма, преддиабет, потому что я представляю поколение бедных темнокожих. Я и многие темнокожие американцы подвержены более высокому риску развития COVID. Вот почему нам нужно, чтобы каждый внёс свою лепту в то, чтобы замедлить распространение.

Власти нескольких штатов и городов США подтвердили, что афроамериканцы умирают от коронавирусной инфекции гораздо быстрее, чем какая-либо другая расовая группа. Не все СМИ опубликовали разбивку данных, однако вирус распространился в городах с большим числом темнокожих, включая Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Милуоки и Новый Орлеан. Эту информацию подтвердил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, который сообщил, что афроамериканцы «страдают несоразмерно».

В анализе данных, представленных изданием Washington Post, говорится о том, что в тех районах, где большинство населения — афроамериканцы, случаи заражения регистрируются в три раза чаще, а уровень смертности почти в шесть раз выше, чем в районах, где большая часть населения — белокожие. Так, данные Минздрава в штате Луизиана показывают, что 70% тех, кто умер от вируса на его территории, были афроамериканцами (около 32% населения). В Чикаго на темнокожих, которые составляют 30% жителей города, приходится 68% смертей от новой коронавирусной инфекции. В Милуоки афроамериканцы составляют 26% населения, однако на них приходится почти половина из 941 инфицированного и 81% из 27 скончавшихся.

Энтони Фаучи Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

В ходе своего регулярного брифинга Фаучи заявил, что сейчас американские власти ничего не могут поделать со сложившейся ситуацией, им остаётся лишь попытаться оказать темнокожим наилучшую помощь, чтобы избежать кризиса.

Накануне Комитет адвокатов по гражданским правам поддержал требование группы законодателей-демократов, в том числе сенаторов Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Кори Букера (Нью-Джерси) и Камалы Харрис (штат Калифорния), ежедневно публиковать информацию о расе и этнической принадлежности заболевших. Сегодня центры по контролю и профилактике заболеваний в США сообщают данные только по возрасту и полу. Вероятно, с учётом развития ситуации расовая принадлежность может стать важным фактором в деле предупреждения и лечения инфекции.