В США подали рекордные 6,6 млн заявок на пособие по безработице

Данные Министерства труда дают представление о серьёзности экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 привела к заморозке значительной части экономики в Соединённых Штатах и в десятках других стран мира, отмечает The Hill.

Unemployment Insurance Weekly Claims



Initial claims were 6,648,000 for the week ending 3/28 (+3,341,000).



Insured unemployment was 3,029,000 for the week ending 3/21 (+1,245,000). https://t.co/ys7Eg5LKAW