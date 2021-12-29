В США оценили, возможно ли в РФ повторение перестройки

Россия вынесла уроки из распада СССР. Стремление властей не допустить повторения печального советского опыта отражается во многих ключевых характеристиках российской экономики и российской экономической политики, заявили эксперты по России в США Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье, опубликованной изданием Foreign Affairs.

Аналитики отмечают , что Россия смогла укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США. Сейчас её экономика является надёжным элементом, а не слабым местом. Именно поэтому Москва выстояла под санкциями Запада, считают авторы публикации.

Для характеристики нынешней экономики РФ издание использовало утверждение российского экономиста Сергея Гуриева, который считает, что «макроэкономическая политика России намного более консервативна, чем раньше». При этом под контроль взята инфляция, имеются большие резервы, «бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует».

Ранее стало известно, что финансовые показатели по итогам 2021 года в России превысили прогнозы, сообщил заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов ФБА «Экономика сегодня». По словам экономиста, данные о темпах экономического роста, об исполнении бюджета и статистика по восстановлению рынка труда оказались лучше, чем предполагали специалисты.