В США готовятся лишить Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США собрало необходимые комментарии по поводу обращения американских производителей удобрений, требующих лишить Россию статуса рыночной экономики. После их рассмотрения и оценки ведомство будет готово принять решение, которое либо отменит результаты оценки 2002 года, либо подтвердит правоту российской стороны, пишет «Коммерсант».

В оценке статуса рыночной экономики США применяют ко всем странам одни и те же широкие критерии, включая гибкость валютного курса, свободу доступа иностранных инвесторов, контроль государства над средствами производства, собственностью, распределением ресурсов, ценообразованием, возможность работников добиться повышения заработной платы путём переговоров с руководством, а также другие сопутствующие факторы.

Жалобу на Россию готовила юридическая компания WilmerHale. Её эксперты отметили, что доля государства в российской экономике растёт, протекционизм повышается, а контроль над распределением ресурсов ужесточается. В комментариях российской стороны, которые предоставили компании и эксперты, аргументы заявителей названы оценочными суждениями. В Минэкономразвития сослались на результаты уже составленного рейтинга Doing Business, гибкость курса рубля и сокращение компаний с госучастием. Кроме того, в ведомстве напомнили, что отказ признавать российскую экономику рыночной ведёт к нарушению норм Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам. Причиной послужил антидемпинговый анализ нитрата аммония из РФ. В случае признания российской экономики несоответствующей рыночным стандартам себестоимость выпуска отечественной продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на её производство «в третьих странах», где она может быть выше.

Между тем экономист заявила, что расследование США на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам является очередным шагом в так называемой санкционной войне между двумя странами. По её словам, американцы никогда не введут экономические санкции против России в тех отраслях, где наблюдается высокий уровень товарооборота между государствами. Поэтому они ограничились расследованием, касающимся поставок нитрата аммония из РФ.