В списке богатейших людей планеты сменился лидер

Основатель компании Amazon Джефф Безос уступил звание самого богатого человека президенту Louis Vuitton Moёt Hennessy (LVMH) Бернару Арно. Об этом свидетельствуют данные счётчика Forbes Real-Time.

Отмечается, что 30 июля cостояние Безоса сократилось на $13 млрд. В свою очередь акции Amazon подешевели к вечеру на 6,28%. Накануне руководство американской компании представило финансовый отчёт, согласно которому её выручка за II квартал увеличилась на 27% — до $113 млрд.

При этом аналитики ожидали рост прибыли в $115,3 млрд. В III квартале в Amazon ожидают ещё меньшую выручку — на уровне $106--112 млрд. Под данным онлайн-счётчика Forbes, состояние Безоса на данный момент составляет $193,3 млрд.

В то же время Арно потерял к вечеру пятницы только $1,8 млрд, благодаря чему во второй раз за последнее время сместил с первой строчки Безоса. Состояние французского бизнесмена оценивается на данный момент в $193,9 млрд.

Арно уже оспаривал лидерство Безоса в мае текущего года.

Ранее Илон Маск поздравил Джеффа Безоса с успешным полётом космического корабля, принадлежащего компании Blue Origin. Первый суборбитальный полёт New Shepard состоялся 20 июля.