В Союзе пенсионеров озвучили размер справедливой пенсии

Справедливая пенсия должна составлять 60--70% от последней зарплаты, считает председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он рассказал «Радио 1», что такая сумма позволит избежать резкого перепада в финансовом состоянии человека.

Среднемировой подход в пенсионных системах говорит о том, что 60--70% от заработной платы, с которой человек уходил на пенсию, является тем показателем, который считается наиболее справедливым и не дающим резкий переход в материальном положении человека, — сообщил Рязанский.

Он добавил, что в России для того, чтобы прийти к такому показателю, нужны серьёзные изменения в системе оплаты труда и увеличение доли зарплат в валовом внутреннем продукте. Также, по мнению Рязанского, необходимо развивать систему корпоративных пенсий.

Ранее Госдума отказалась оплачивать «коммуналку» части пенсионеров из бюджета. Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что авторы инициативы не указали источник финансирования. Он добавил, что авторы должны были не только указать источник финансирования данного проекта, но и процесс реализации, чтобы иметь наглядное представление о его эффективности.