В Совфеде призвали не торопиться с повышением МРОТ

Повышение МРОТ необходимо тщательно рассчитать с учётом реальных возможностей региональных бюджетов. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что резкое повышение может привести к повышению цен в магазинах, передаёт «360».

Политик напомнил , что показатель МРОТ растёт с принятием каждого бюджетного процесса с начала 2000-х годов и с его учётом рассчитываются многие другие данные и документы, включая бюджеты местных органов власти. Поэтому поднять оплату без подсчёта реальных ресурсов в бюджете будет невозможно, а повышение зарплаты работников отразится на стоимости товаров и услуг.

Я полагаюсь на экономическую науку, на взвешенный подход и на трезвые рассуждения с точки зрения возможностей и бюджетных процессов всех регионов. Повышать минимальную оплату труда нужно, бесспорно, потому что это важнейший показатель для людей труда, для людей работающих. Я просто призываю к взвешенности в этих вопросах, потому что не подкреплённые разными возможностями обещания вызывают у людей разочарование, — сказал Рязанский.

Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ на семь тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. По их мнению, повышение МРОТ станет эффективной мерой в борьбе против бедности в стране, а падающие в последнее время реальные доходы граждан начнут расти.