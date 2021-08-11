В Совфеде призвали не торопиться с повышением МРОТ

Повышение МРОТ необходимо тщательно рассчитать с учётом реальных возможностей региональных бюджетов. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что резкое повышение может привести к повышению цен в магазинах, передаёт «360».
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Я полагаюсь на экономическую науку, на взвешенный подход и на трезвые рассуждения с точки зрения возможностей и бюджетных процессов всех регионов. Повышать минимальную оплату труда нужно, бесспорно, потому что это важнейший показатель для людей труда, для людей работающих. Я просто призываю к взвешенности в этих вопросах, потому что не подкреплённые разными возможностями обещания вызывают у людей разочарование, — сказал Рязанский.
Ранее в Госдуме предложили повысить МРОТ на семь тысяч рублей. Депутаты от фракции ЛДПР, а также сенатор Сергей Леонов намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. По их мнению, повышение МРОТ станет эффективной мерой в борьбе против бедности в стране, а падающие в последнее время реальные доходы граждан начнут расти.