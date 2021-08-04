В Совфеде объяснили «наказание» Украины «Северным потоком — 2»

Украина живёт за счёт ресурсов России, поэтому опасается трубопровода «Северный поток — 2». Однако все неприятные последствия всегда можно уладить с помощью конструктивного диалога. Об этом Lenta.ru сообщил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Украина активно ратует за европейские стандарты и ценности, забывая, что существуют и такие принципы, как конкурентность, договорённости и экономические вопросы, не менее ценные для Евросоюза, — отметил политик.

При этом пострадает Украина или нет, будет зависеть исключительно от позиции Киева. То есть будут ли они вести диалог, как он будет проходить, какие цены они могут предложить России, а также прекратят ли постоянно предъявлять иски российской стороне, подчеркнул Цеков.



Учитывая, что Россия на протяжении многих лет поставляла газ Украине практически бесплатно, украинские власти должны не ныть или грозиться судами, а предлагать выгодные условия, считает политик. Он отметил, что если власти Киева решили стать европейцами, то необходимо начинать привыкать жить по правилам Евросоюза.

Ранее обозреватель Джон Рюль в своей статье сообщил, что открытие газопровода «Северный поток — 2» лишит Украину надежды на широкое международное «возмущение» в связи с новыми для неё обстоятельствами.