В силу вступают санкции США на рублевый российский госдолг

https://static.news.ru/photo/dd360b42-9702-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petra Wallner/imagebroker.com/Global Look Press

С 14 июня вступают в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублёвые государственные облигации. Об этом сообщает РИА Новости.

О введении новых санкций США объявили в середин апреля. В числе прочего, новые ограничения запрещают финучреждениям страны приобретать российские гособлигации при первичном размещении. При этом на вторичном рынке покупать и продавать российские государственные бонды по-прежнему разрешено.

Таким образом расширяется запрет США для своих инвесторов на приобретение новых выпусков российских государственных еврооблигаций, он распространяется на облигации федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, проводимых Минфоном РФ. Того момента Россия уже два раза выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.

Как сообщили в Минфине, после 14 июня ведомство намерено размещать только новые выпуски ОФЗ. Доразмещение прежних серий государственных облигаций прекратится в целях сокращения рисков вынужденных продаж ценных бумаг со стороны ряда иностранных инвесторов.

Ранее Министерство финансов России заявило о естественном переходе стран — торговых партнёров с доллара на рубли и национальные валюты в международных расчётах.