Минфин: переход расчётов с доллара на рубли происходит естественно

https://static.news.ru/photo/81fb68a6-c7a0-11eb-8b2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов России заявило о естественном переходе стран — торговых партнёров с доллара на рубли и национальные валюты в международных расчётах. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство отмечает , что создаёт соответствующие регуляторные стимулы, которые не подразумевают каких-либо запретов. Речь идёт исключительно об экономических методах.

Минфин также добавил, что вызванные санкциями затруднения в расчётах лишь стимулируют данный переход, об этом свидетельствует статистика за последние пять лет.

Ранее стало известно, что решение вывести доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) было вызвано угрозой санкций со стороны властей США и на состоянии курса рубля это никак не отразится. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, сейчас зависимость РФ от внешнего долга в два раза ниже, чем была в 2014 году.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании «Фридом финанс» Георгий Ващенко считает, что наличным долларам населения и вкладам в частных банках точно ничего не угрожает.