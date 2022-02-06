В Сибири могут построить новую АЭС для перекачки газа «Газпромом»

«Росатом» начал прорабатывать возможность перевода системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы, что позволит снизить уровень углеродного следа в соответствии с требованиями ЕС. Для их снабжения может потребоваться строительство АЭС в Западной Сибири, пишет «Коммерсант».
Вопрос о переводе агрегатов транспортировки газа на электропривод с использованием АЭС
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что переход на АЭС с сетевого электричества приведёт к снижению углеродного следа на 99%. Как отмечает руководитель направления по водороду и энергоэффективности Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников, этот шаг будет эффективен только в том случае, если «Росатому» удастся доказать соответствие ядерно-топливного цикла жёстким критериям Евросоюза, которые пока что лишь уточняются.
Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что в России может возникнуть новая отрасль, по масштабам сопоставимая с нефтяной и обладающая большим экспортным потенциалом. Речь идёт о предоставлении услуги по улавливанию, транспортировке и захоронению углерода, который является основным парниковым газом наряду с метаном.
Дюков отметил, что новая отрасль будет очень важна для металлургов, энергетиков, производителей удобрений и цемента, которые имеют очень высокий углеродный след и в случае ужесточения ограничений в мире могут остаться без рынков сбыта. По его словам, «Газпром нефть» уже начала прорабатывать пилотный проект в Оренбургской области мощностью 1 млн тонн и планирует вложить в него 30 млрд рублей.