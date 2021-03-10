В Счётной палате оценили траты средств ФНБ на поддержку экономики

https://static.news.ru/photo/a7d7b726-8233-11eb-a310-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России не готовы производить масштабные траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для стимулирования экономического роста страны. Это следует из отчёта аудиторов Счетной палаты РФ.

Согласно документу, в 2020 году из ФНБ было потрачено 241 млрд рублей. Большая часть этой суммы пошла на сокращение дефицита федерального бюджета, и только 3,7 млрд рублей — на софинансирование пенсионных накоплений, пишет «Газета.Ru».

Также отмечается, что в 2021 году пополнять фонд вовсе не планируется из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов. Снова начать пополнять ФНБ Минфин рассчитывает с 2022 года на сумму в 600-700 млрд рублей ежегодно

Источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году, — резюмируют в ведомстве.

По данным проверки Счётной палаты, сейчас совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет почти 13,5 трлн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину до 31 мая проработать вопрос о целесообразности увеличения объёма средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для исполнения проектов нефтегазохимии. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, писал NEWS.ru.