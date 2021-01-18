Путин поручил рассмотреть увеличение средств ФНБ для нефтегазохимии

https://static.news.ru/photo/229ab770-5984-11eb-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину до 31 мая проработать вопрос о целесообразности увеличения объёма средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для исполнения проектов нефтегазохимии. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств Фонда национального благосостояния, привлекаемых акционерным обществом «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Срок — 31 мая 2021 года, — говорится в документе.

В начале декабря Путин отметил, что мировой спрос на нефть будет расти в течение ближайших пяти лет на 1% ежегодно. Потом начнётся падение на 0,1%. При этом спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть, отметил тогда глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Ранее президент России поручил правительству совместно с регионами обеспечить своевременную выплату надбавок для медиков, которые в новогодние праздники помогали больным коронавирусом, сообщал NEWS.ru.