В российских регионах резко подорожали лимоны и имбирь

https://static.news.ru/photo/97cff536-759c-11ea-a707-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дефицит и резкий рост цен на лимоны и имбирь в ряде российских регионов спровоцирован небывалым спросом на эти продукты.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Алтайскому краю. По его данным, россияне стали всё чаще жаловаться на подорожание продуктов питания, а особенно на имбирь и лимоны. Так, средняя стоимость имбиря в розничных магазинах выросла почти в три раза по сравнению с показателями на начало марта.

В УФАС отметили, что при этом оба продукта не входят в список социально значимых товаров. Из-за этого государство не может контролировать цены на них. Кроме того, в некоторых регионах отмечен дефицит лимонов и имбиря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в лечении от коронавируса. При этом людей призвали не отказываться от продукта.