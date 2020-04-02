В российских регионах резко подорожали лимоны и имбирь

Дефицит и резкий рост цен на лимоны и имбирь в ряде российских регионов спровоцирован небывалым спросом на эти продукты.
Об этом
В УФАС отметили, что при этом оба продукта не входят в список социально значимых товаров. Из-за этого государство не может контролировать цены на них. Кроме того, в некоторых регионах отмечен дефицит лимонов и имбиря.
Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что вопреки устоявшемуся мнению, имбирь неэффективен в лечении от коронавируса. При этом людей призвали не отказываться от продукта.
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