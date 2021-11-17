Годовая инфляция в России ускорилась до 8,1%

Годовая инфляция в России за неделю, с 9 по 15 ноября, ускорилась до 8,1% с 8,07% неделей ранее. Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары, в секторе туристических и регулируемых услуг, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития.

За неделю инфляция составила 0,18%. Продолжилось снижение темпов роста цен на продовольственные товары (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели) на фоне возобновившейся дефляции плодоовощной продукции (-0,35% после роста на 0,5%), на продукты питания, за исключением овощей и фруктов, темпы роста цен не изменились (0,26%, как и неделей ранее), — сказано в обзоре.

Снижаются цены в секторе туристических и регулируемых услуг на 0,2%. При этом в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, в том числе на 0,26% на автомобильный бензин.

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 1,5% при снижении на 3,7% экспортных цен во Франции и США. Кроме того, российские экспортные цены на подсолнечное масло за неделю выросли на 0,7%, говорится в исследовании.

Ранее Центральный банк России не исключил повторного резкого роста цен на продукты питания. Это может произойти в 2022 году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Он связал возможное негативное развитие событий с не очень хорошим урожаем в этом году.