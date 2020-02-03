https://static.news.ru/photo/f7fba0e2-4692-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В январе 2020 года в РФ отмечен рост PMI в обрабатывающей промышленности. Индекс деловой активности достиг отметки в 47,9 пункта против 47,5 пункта в декабре 2019 года. Такие данные приводятся в обзоре аналитического агентства IHS Markit.

Эксперты пояснили, что значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности. Если этот показатель ниже — то это указывает на замедление, приводит ТАСС данные отчёта.

По данным аналитиков, обрабатывающие отрасли России вновь указали на ослабление деловой конъюнктуры в январе, в основном обусловленное дальнейшим сокращением объёмов производства и новых заказов. При этом специалисты связывают сохранение слабого спроса с очередным падением занятости.

Тем не менее, темпы сокращения объёмов производства, новых заказов и занятости замедлились до минимальных за пять месяцев. В результате деловые ожидания повысились до существенного уровня, — сказано в обзоре.

В исследовании указано, что число новых заказов, как внутренних, так и экспортных, в январе сократилось. Однако в сравнении с октябрём прошлого года общие темпы сокращения замедлились.

При этом новый год принёс повышение деловой уверенности в обрабатывающих отраслях, а степень оптимизма производителей достигла пятимесячного максимума. Игроки рынка объясняют это планами на запуск новой продукции в ближайшие пять месяцев и надеждами на увеличение спроса.

По словам экономиста IHS Markit Шиан Джонс, производители начали 2020 год с низкой отметки, так как объёмы производства и новых заказов продолжали падать. При этом, по её словам, их деловые ожидания в январе повысились. Сейчас прогноз относительно роста промышленного производства в первые три месяца 2020 года составляет чуть менее 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как писал NEWS.ru, ранее Федеральная таможенная служба сообщила, что экспорт цыплят на Украину из России по итогам 2019 года вырос вдвое.