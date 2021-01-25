В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

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Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году увеличится до 340 795 рублей. Об этом свидетельствуют данные Фонда социального страхования.

В 2020 году сумма пособия за 140 дней отпуска составляла 322 190,4 рубля.

Минимальная сумма в 2021 году составит 58 878,4 рубля, передаёт РИА Новости.

При осложнённых родах, которые предполагают отпуск 156 дней, максимальный размер будет равняться 379 743 рублям, а при многоплодной беременности и отпуске в 194 дня — 472 244,5 рубля.

Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медорганизации на ранних сроках беременности, составит 675,15 рубля.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком выплатят в размере 6752 рубля, а максимальный — 29 600,48 рубля. При этом единовременное пособие по уходу за ребёнком будет 18 004,12 рубля.

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчёте на один день составит 426,4 рубля, если в месяце 30 дней, и 412,65 рубля, если в месяце 31 день.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия, а также различные компенсации. Согласно проекту постановления правительства, в 2021 году индексация может составить 4,9%.