Как изменится жизнь россиян в феврале

NEWS.ru собрал для вас наиболее интересные изменения, которые затронут жизнь многих категорий граждан России уже начиная с февраля.

Индексация соцвыплат и компенсаций

С 1 февраля традиционно будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия, а также различные компенсации. Согласно проекту постановления правительства, в 2021 году индексация может составить 4,9%.

На величину инфляции в нашей стране ежегодно повышают прежде всего ежемесячные денежные выплаты. Получателями последних являются около 15 млн россиян, обладающих правом на федеральные льготы. Речь идёт, в частности, об инвалидах и ветеранах боевых действий, о лицах, подвергшихся воздействию радиации, героях СССР и России и об иных льготниках.

Кроме того, со следующего месяца будет проиндексирован и набор социальных услуг, который входит в ЕДВ.

Запрет на мат в соцсетях

Уже с февраля Роскомнадзор начнёт признавать отдельные интернет-ресурсы социальными сетями и будет вести их реестр. А это значит, что и на них будут распространяться определённые нормы и правила, которые нужно будет соблюдать пользователям.

Отныне соцсетями будут считаться те сайты, которые отвечают ряду описанных в законе признаков. Основной из них — суточная посещаемость свыше 500 тысяч пользователей из РФ.

Также новый закон обязывает сами социальные сети проводить фактическую цензуру на своих площадках. В частности, сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый законодательством РФ контент.

Наиболее любопытным пунктом среди таких «новинок» является запрет на публикацию постов, которые содержат мат и нецензурную брань. Употребление ненормативной лексики в России является действием, образующим состав административного правонарушения. Если такой контент не удалён, юрлицам грозят штрафы.

Тюнинг автомобилей по-новому

Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь новости для автомобилистов. В стране меняется подход к тюнингу машин. Теперь об изменении внешнего вида «железного коня» можно смело забыть, если в специальном государственном реестре не будут обнаружены заключение испытательного центра, а также протокол соответствующей проверки.

Данные изменения вступают в силу уже с 1 февраля в рамках требований технического регламента Таможенного союза.

Примечательно, что сотрудники ГИБДД получат право не выдавать свидетельств о проведении осмотра уже тюнингованным машинам в том случае, если будет отсутствовать протокол проверки испытательной лаборатории.

Повышение тарифа «Платон»

Тариф системы взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам «Платон» с февраля будет проиндексирован на 14 копеек. Теперь за проезд каждого километра придётся заплатить 2,34 рубля.

Восстановленное молоко

Согласно техрегламенту Таможенного союза, поменяются требования к восстановленному молоку. Так, с 13 февраля высушенное, а после разбавленное водой молоко будет считаться молочным продуктом. Ранее оно попадало в категорию молочного напитка.

Новые требования к бизнесу

Согласно закону об обязательных требованиях в РФ, любые требования для бизнеса будут вступать в силу или с 1 марта, или с 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования. К ним может относиться, к примеру, охрана труда и экологии, санитарные нормы и т.д. Бизнес благодаря этому может получить хорошую отсрочку по времени для адаптации к новым правилам регулирования.

Магазины начнут выдавать новые чеки

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 февраля для ряда организаций и магазинов изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Сейчас индивидуальные предприниматели на спецрежимах могут не «расшифровывать» перечень покупок в кассовом чеке. Им достаточно указать, что продан «товар», «позиция по свободной цене» и т.п.

Однако теперь не только название товарной позиции, но и её объём, а также её количество обязательно должны прописываться в кассовом чеке. То же самое касается и чеков, выдаваемых при оказании определённых услуг или выполнении различных работ.

Нарушение закона может обернуться штрафами — от 1500 до 3000 рублей для должностных лиц и от 5000 до 10 тысяч рублей для организаций.

Маркировка изделий

До 1 февраля участники оборота обязаны промаркировать ряд товарных категорий, не реализованных к началу января. Это произошло после введённого запрета на оборот в РФ немаркированных товаров лёгкой промышленности.

Пошлина на экспорт нефти

С 1 февраля пошлина на экспорт нефти из России вырастет на $5,1, до $43,8 за тонну.

Кроме того, пошлина на товарный бензин увеличится до $13,1, прямогонного (нафта) — до $24 с $21,2 за тонну. При этом нулевые параметры сохранят сжиженный газ (СПБТ) и чистые фракции СУГов, а на кокс она составит $2,8.