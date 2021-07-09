В России возросла доля работающих на удалёнке сотрудников

Ухудшение эпидемиологической обстановки в стране увеличило число работающих в удалённом режиме россиян на 11%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

Опрос показал, что среди работающих россиян 51% респондентов продолжает работать из офиса, 11% перешли на удалёнку из дома, ещё 13% трудятся в смешанном формате. При этом в разгар третьей волны пандемии 11% работающих россиян были переведены на работу из дома, 9% — на гибридный график, а 4% — отправлены в отпуск.

Чаще всего оставались работать на территории работодателя представители сельского хозяйства, строительства и недвижимости. Выполняют свои обязанности в удалённом режиме больше всего работники сферы информационных технологий и административный персонал.

Лидерами среди российских регионов по темпам перевода сотрудников на удалённый график стали Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье и Свердловская область. Отмечается, что исследование проводилось в период с 18 по 28 июня текущего года. В нём приняли участие 1500 респондентов.

Ранее сообщалось, что большая часть работников после снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений стали возвращаться с удалёнки к работе в офисе.