В России вдвое выросло число проблемных новостроек

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Число проблемных новостроек выросло почти вдвое с конца прошлого года в России. Долгостроями грозят стать 800 объектов, пишут «Известия».

Квартиры в таких домах купили порядка 74 тыс. семей, более 480 проектов остались в перечне ещё с прошлого года, к ним в 2022 году добавились 324 новостройки. Депутаты направили запросы в регионы, где складывается наиболее сложная ситуация с просьбой усилить контроль.

За полгода 24 объекта покинули этот перечень, так как вошли в число долгостроев и вошли в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Ещё 183 новостройки перешли в разряд объектов с низкой категорией риска. Около 200 домов всё же были достроены.

Критериями для включения в такой список, где сроки ввода переносятся более, чем на четыре квартала, служат заявление в суд о признании застройщика банкротом, отставание от графика строительства более, чем на полгода, негативная информация от контролирующего органа, СМИ или граждан.

Однако, новые обманутые дольщики в стране появиться уже не могут, отмечают эксперты. Речь идёт именно об отставании по срока ввода объекта в эксплуатацию. Права дольщиков защищены: если дом строится по новым правилам с использованием проектного финансирования, то объект достроит другая компания. Если по старым — то за счёт средств компенсационного фонда, хотя и с риском увеличения ожидания готовых квартир.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина указал на проблему с долгостроями. По его словам, на территории РФ насчитываются тысячи больниц, детских садов и других социальных объектов, которые так и не достроили.