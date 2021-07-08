В России увеличилось число нарушений при госзакупках

Количество нарушений при осуществлении государственных и корпоративных закупок в России за шесть лет выросло в четыре раза — с 21,5 тысячи до 83,5 тысячи нарушений. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2020 год».

Как уточняется, их общая сумма в 2014 году составляла порядка 66 млрд рублей, в то время как в прошлом году она достигла 362 млрд рублей.

Отмечается, что за 2020 год общая сумма заключённых государственных контрактов достигла своего максимума за весь период функционирования контрактной системы и составила 8,9 трлн рублей, что на 7,7% выше уровня 2019 года.

Аудиторы подсчитали, что в связи с пандемией расходы государства на лекарственные средства и медицинское оборудование увеличились на 21,5% и 32,5% соответственно. Подчёркивается, что власти смогли обеспечить бесперебойную работу системы закупок.

Ранее сообщалось, что государственные закупки лекарств, рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, увеличились за полгода в четыре раза.