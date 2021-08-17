В России увеличились размеры микрозаймов

Средняя сумма выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов в июле составила 8,56 тыс. рублей. Этот показатель на 1% больше по сравнению с июнем и на 4,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной прошлого года, связанного с введением карантинных ограничений из-за распространения коронавирусной пандемии.

Наибольшие средние микрозаймы в июле выдавали в Москве (10,57 тыс. рублей), а также Белгородской области (9,67 тыс.) и Санкт-Петербурге (9,67 тыс.). Самый крупный прирост по сравнению с июнем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%) и Татарстан (+3,9%).

Ранее сообщалось, что россияне задолжали банкам 24 млрд рублей. По состоянию на 1 июля текущего года граждане не перечислили финансовым организациям 23,9 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 2,4 трлн и составил 21,5 трлн рублей.