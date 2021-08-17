В России увеличились размеры микрозаймов

Средняя сумма выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов в июле составила 8,56 тыс. рублей. Этот показатель на 1% больше по сравнению с июнем и на 4,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, сегмент микрозаймов полностью
Наибольшие средние микрозаймы в июле выдавали в Москве (10,57 тыс. рублей), а также Белгородской области (9,67 тыс.) и Санкт-Петербурге (9,67 тыс.). Самый крупный прирост по сравнению с июнем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%) и Татарстан (+3,9%).
Ранее сообщалось, что россияне задолжали банкам 24 млрд рублей. По состоянию на 1 июля текущего года граждане не перечислили финансовым организациям 23,9 млрд рублей. С начала года этот показатель вырос на 2,4 трлн и составил 21,5 трлн рублей.