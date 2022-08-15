В России столкнулись с дефицитом наушников премиум-сегмента «Коммерсант»: России грозит дефицит наушников премиум-сегмента

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Поставщики электроники сообщили о том, что в течение трех месяцев у них закончится запас премиальных наушников из-за отказа производителей поставлять продукцию в Россию, пишет «Коммерсант». Ситуацию не исправит и параллельный импорт: продукция, ввезенная по этой схеме, нередко оказывается поддельной.

После начала действий на Украине компании Marshall, Sennheiser, Samsung и Sony прекратили поставки в Россию накладных наушников премиум-сегмента. По оценке руководителя направления «Аксессуары» в diHouse Ольги Полоновской, у ритейлеров запасов таких наушников хватит примерно на один квартал. На сайтах крупнейших ритейлеров ассортимент наушников премиум-сегмента также весьма ограничен.

Как отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова, эту нишу уже пытаются занять китайские бренды. Однако аудиоаппаратура премиум-сегмента используется в том числе и для стадионных концертов, и уход компаний с рынка встревожил в том числе звукорежиссеров концертных площадок в регионах.

В российских маркетплейсах надеются, что проблему удастся решить через параллельный импорт, однако эксперты отмечают, что эта продукция не всегда может удовлетворить требованиям профессионального использования. Представитель компании «Марвел-Дистрибуция» Максим Цибулевский подчеркивает, что вместо оригинальных брендов россияне скупают копии известных вендоров, а с распространением параллельного импорта ситуация с поддельной продукцией ухудшится.

Ранее кандидат экономических наук Алексей Артюхов заявил, что дефицита электроники на внутреннем рынке РФ ждать не стоит, несмотря на традиционный сезонный спрос. По его мнению, производители умеют рассчитывать необходимые объемы производства и, хотя определенные бренды могут исчезнуть с полок магазинов или их ассортимент уменьшится, заместить их вполне возможно. Вместе с тем по-прежнему существует вероятность роста цен на технику, которая будет привозиться по схеме параллельного импорта.