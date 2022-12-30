В России спрос на услуги ремонта гаджетов вырос до 25%

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Спрос на услуги по ремонту цифровых гаджетов вырос в России на 20-25% за год. Это произошло из-за расширения присутствия на российском рынке китайских поставщиков второго и третьего эшелона и увеличения числа покупок подержанных смартфонов, считают специалисты, мнения которых приводят «Известия».

Гаджеты азиатских производителей зачастую уступают по качеству продукции ушедших из России мировых брендов. Однако, это еще не рекордные темпы, так как спрос на услуги по ремонту бытовой техники вырос еще сильнее. Так, на «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в начале IV квартала вырос на 180% по сравнению с январем этого же года.

Спрос на ремонт посудомоечных машин вырос на 100%, холодильников и телевизоров — на 50%. Первый пик спроса пришелся на июнь, второй — на октябрь.

По данным маркетплейса услуг YouDo, в 2022 году спрос на услуги по ремонту планшетов, смартфонов и игровых приставок увеличился на 16%. В Москве спрос вырос на 27%, в Екатеринбурге — на 3%, %, в Санкт-Петербурге — на 4%, в Уфе — на 7%. Вырос на 5% средний чек на починку техники примерно до 2,4 тысячи рублей.

Пик потребностей в ремонте смартфонов пришелся на весну этого года. В целом рост интереса к таким услугам составил 20-25%. По данным экспертов, примерно 1,5 тысячи мастерских, существовавших в России на начало 2022 года, не пережили изменений на рынке и прекращения поставок. В оставшихся 3,5 тысячах мастерских объем заказов заметно вырос.

Ранее сообщалось, что продажи смартфонов в России снизились на 20%. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.