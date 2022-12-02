В России сократился рынок горнолыжной экипировки на 60–70% Предприниматель Зимин: рынок горнолыжной экипировки из-за санкций сократился на 60–70%

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Рынок горнолыжной экипировки из-за санкций сократился на 60–70%, рассказал СМИ владелец магазина спортивных товаров Тимур Зимин. По его словам, неофициальные поставки из Европы не способны решить глобальную проблему с недостатком одежды для зимнего спорта, потому что таким образом завозится слишком мало позиций. Также предприниматель отметил возросшую стоимость заграничных товаров.

Рынок уменьшился примерно на 60–70% <...> Все, что везется из Европы неофициально, это штучные позиции. Это осуществляется физлицами, у кого есть возможность перемещаться в Эстонию, Латвию, Грузию. Но это не массово. Дороже получается, по сути, из-за увеличения логистической цепочки, — отметил Зимин.

Бизнесмен добавил, что российских аналогов европейской одежды для зимнего спорта немного, из-за чего ассортимент магазинов «погрустнел». Однако такие российские бренды горнолыжной экипировки, как «Верста», «Драгон флай», «Эверест» и «Кул зон», способны стать аналогами западных марок.

Гендиректор консалтинговой компании Дмитрий Клапша ранее рассказал, что место ушедших из России иностранных брендов одежды занимают российские марки. Он также отметил другую тенденцию — рост числа мультибрендовых дизайнерских универмагов для локальных брендов. По его словам, такие магазины сейчас располагают близко друг к другу — по аналогии с фудкортом. Эксперт отметил, что благодаря широкому ассортименту им удаётся привлечь много покупателей.