В России снизились цены на сталь

Введение в России экспортных пошлин на стальную продукцию привело к снижению цен и увеличению предложения на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Отмечается, что специалисты спрогнозировали ситуацию с ценами на сталь в августе — октябре текущего года. По данным ММК, в июле цены на горячекатаный стальной прокат в Центральном федеральном округе снизились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, холоднокатаный прокат, в свою очередь, подешевел на 9%.

Пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов начали действовать в России с 1 августа, они продлятся до конца текущего года. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза продлят пошлины на российскую сталь. Так, импортные ограничения на ввоз определённых видов холоднокатаной стали из России и Китая, введённые в августе 2016 года, могут быть продлены ещё на пять лет.