Росстат сообщил о наиболее подорожавших за неделю продуктах

В России в период с 20 по 26 июля подорожали гречка, капуста и яблоки. При этом начали дешеветь картофель, лук, морковь, огурцы и помидоры. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, цены на овощи снизились приблизительно на 2,8%. Так, картофель подешевел на 7,55%, лук — на 1,86%, морковь — на 8,39%, огурцы — на 5,41%, помидоры — на 4,29%.

Однако капуста подорожала на 0,23%, яблоки — на 0,1%. С начала 2021 года к значениям 26 июля картофель в России подорожал на 56,43%, капуста — на 93,59%, лук — на 29,28%. Больше всего выросла цена на морковь, почти в 2,2 раза.

Также немного подросли цены на говядину, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, примерно на 0,2%; овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко, соль, мороженая рыба, сливочное масло и маргарин подорожали на 0,1%.

Ранее был назван популярный у россиян продукт, подешевевший за год больше всего. Востребованные в разгар пандемии лимоны потеряли в цене за год более ощутимо, чем все другие продукты питания. Средняя цена за один килограмм лимонов в рознице с января по июнь 2021 года упала на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.