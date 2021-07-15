В России резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки

В первом полугодии 2021 года количество заявок на автомобильные грузоперевозки по России увеличилось на 64,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU.

По сравнению с 2019 годом прирост составил 55%. Вместе со стремительным увеличением спроса всё больше падает предложение, отмечают аналитики. Так, весной этого года наблюдалось заметное сокращение грузовых машин, возник дефицит перевозчиков.

Стремительный рост спроса на перевозки эксперты биржи зафиксировали практически по всем популярным направлениям. Наибольший прирост количества заявок по сравнению с прошлым годом наблюдается в Московской области (+98%).

По направлению из Подмосковья в Ленинградскую область число обращений в компании возросло на 76%, из Татарстана в Московскую область — на 103%. В Москве число заявок на перевозки увеличилось на 57%, тогда как в Санкт-Петербурге — на 60%.

Особый интерес граждане проявляли к большегрузным перевозкам. В этой категории заявки по Московской области возросли в полтора раза (+150%), из Подмосковья в Краснодарский край — на 155%, а из Подмосковья в Ленинградскую область — на 131%.

Среди категорий грузов наиболее существенный рост показали древесно-стружечные плиты (+142%), автомобили (+125%) и пиломатериалы (+111%). Как сообщили биржевые аналитики, стремительный рост спроса и отсутствие адекватного количества предложения привели к росту стоимости перевозок. Практически по всем популярным направлениям подорожание составило в среднем 10%.

Ранее сообщалось, что к концу текущего года существенно возрастёт количество грузоперевозок железнодорожным транспортом в Крыму. По словам председателя правительства региона Юрия Гоцанюка, этот прогноз связан с запуском перевозок по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что в регионе ожидают увеличения показателей в 2,5 раза — с 2,5 млн тонн в 2020 году до 6 млн к концу текущего.