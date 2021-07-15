В России резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки

В первом полугодии 2021 года количество заявок на автомобильные грузоперевозки по России увеличилось на 64,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU.
По сравнению с 2019 годом прирост
Стремительный рост спроса на перевозки эксперты биржи зафиксировали практически по всем популярным направлениям. Наибольший прирост количества заявок по сравнению с прошлым годом наблюдается в Московской области (+98%).
По направлению из Подмосковья в Ленинградскую область число обращений в компании возросло на 76%, из Татарстана в Московскую область — на 103%. В Москве число заявок на перевозки увеличилось на 57%, тогда как в Санкт-Петербурге — на 60%.
Особый интерес граждане проявляли к большегрузным перевозкам. В этой категории заявки по Московской области возросли в полтора раза (+150%), из Подмосковья в Краснодарский край — на 155%, а из Подмосковья в Ленинградскую область — на 131%.
Среди категорий грузов наиболее существенный рост показали древесно-стружечные плиты (+142%), автомобили (+125%) и пиломатериалы (+111%). Как сообщили биржевые аналитики, стремительный рост спроса и отсутствие адекватного количества предложения привели к росту стоимости перевозок. Практически по всем популярным направлениям подорожание составило в среднем 10%.
Ранее сообщалось, что к концу текущего года существенно возрастёт количество грузоперевозок железнодорожным транспортом в Крыму. По словам председателя правительства региона Юрия Гоцанюка, этот прогноз связан с запуском перевозок по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что в регионе ожидают увеличения показателей в 2,5 раза — с 2,5 млн тонн в 2020 году до 6 млн к концу текущего.