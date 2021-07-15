В России резко вырос спрос на автокредиты

В первом полугодии текущего года российские банки выдали гражданам рекордный размер автокредитов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на материалы исследования Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что за первые шесть месяцев россияне приобрели 416 тысяч автомобилей в кредит, что на 52% больше показателей за аналогичный прошлогодний период. Кроме того, эта цифра оказалась на 19% выше рекорда 2019 года.

Помимо этого, российские банки обновили рекорд по объёму выданных автокредитов – 433 млрд рублей, прирост к показателям прошлого года составил 85%. Резко увеличилась и средняя сумма займа на покупку машины – с 2016 года она выросла на 60% и достигла к началу июля 1,03 млн рублей.

Вместе с увеличением темпов роста рынка автокредитования в России продолжают повышаться цены на машины. Так, cредняя стоимость нового легкового автомобиля в этом году поднялась на 12% в сравнении с прошлым годом - до 1,9 млн рублей, сообщил представитель аналитического агентства «Автостат».

Наибольший рост цен на рынке наблюдается в иностранном сегменте – средняя стоимость иномарки подорожала на 11% и составила 2,24 млн рублей. На российские автомобили средний чек упал на 11% - до 776 тысяч рублей.

В январе-июне дилеры продали в общей сложности 871 тысячу автомобилей, что на 36,9% больше аналогичного периода прошлого года и на 5,1% - с доковидным 2019-м.

Ранее сообщалось, что в России рассматривают вариант с закрытием программы льготного автокредитования. В Минпромторге заявили, что не будут её возобновлять в августе этого года. Запуск программы хотели приурочить к выборам в Госдуму. Решение отказаться от программы в Минпромторге объяснили дефицитом автомобилей.