В России рекордно выросли онлайн-продажи еды

Продажи продуктов питания через Интернет в России в первом полугодии резко увеличились. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли в 2,5 раза, пишет «Коммерсант».

Объёмы торговли за период с января по июнь превысили 150 млрд рублей. Эксперты считают, что наметившаяся тенденция происходит из-за пандемии коронавируса. По итогам года, как ожидается, оборот достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году превысит триллион.

Отмечается, что в 2020 году аудитория активных интернет-покупателей превысила 60 млн человек, увеличившись на 40%. У россиян, особенно живущих в больших городах, сформировалась привычка приобретать еду онлайн. Сами компании активно инвестируют в развитие бизнеса и расширяются в регионах, уточнили аналитики.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что причиной данной тенденции стало образование на глобальных торговых площадках излишков продукции. Это произошло после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.