Россиянам предсказали падение цен на продукты

Специалисты считают, что в ближайшее время цены на продукты питания в России могут резко упасть. Это произойдёт на фоне глобального снижения цен на продовольствие в мире, сообщает RT.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что причиной данной тенденции стало образование на глобальных торговых площадках излишков продукции. Это произошло после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса.

На российский рынок начинают поступать новые урожаи текущего года. В результате снижаются цены на так называемый борщевой набор, овощи и фрукты. Более того, дешевеют традиционно дорогие продукты, — сказал другой эксперт — управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, например, цена на красную икру падает из-за хороших прогнозов по вылову осетровых в этом году.

Ранее Росстат сообщил, что в России с 27 июля по 2 августа увеличились цены на ряд продуктов. Больше всего подорожали макароны, вермишель и сахар.