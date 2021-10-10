В России придумали способ снизить цены на электроэнергию

Способ снизить оптовые и розничные цены на электричество придумали в России. По мнению председателя правления ассоциации «НП Совет рынка» Максима Быстрова, это можно сделать за счёт производства водорода, сообщают «Известия».

Стоимость электроэнергии будет снижена при условии развития генерирующих водород предприятий за счёт приобретения электроэнергии на общих условиях оптового рынка. По мнению Быстрова, идеальным вариантом будет, если рост потребления электроэнергии будет происходить без увеличения потребности в дополнительной мощности генерации.

С учётом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме, — пояснил изданию собеседник.

Так, считает Быстров, можно будет оптимизировать цену электроснабжения таких предприятий. Это приведёт к более эффективному применению имеющейся генерации и снижению платы за мощность для остальных потребителей.

В Минэнерго полагают, что области применения водорода весьма разнообразны. Но для полномасштабной эволюции водородной энергетики необходимо сформировать на него устойчивый спрос на рынке. К тому же, для успешной торговли водородом на внешних рынках, он должен быть очищен от выбросов диоксида углерода.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России, которые будут учитывать регионы при расчёте стоимости света для потребителей