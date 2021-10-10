В России придумали способ снизить цены на электроэнергию

Способ снизить оптовые и розничные цены на электричество придумали в России. По мнению председателя правления ассоциации «НП Совет рынка» Максима Быстрова, это можно сделать за счёт производства водорода, сообщают «Известия».
Стоимость электроэнергии будет
С учётом высокого уровня автоматизации современных технологий можно выстроить систему, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме, — пояснил изданию собеседник.
Так, считает Быстров, можно будет оптимизировать цену электроснабжения таких предприятий. Это приведёт к более эффективному применению имеющейся генерации и снижению платы за мощность для остальных потребителей.
В Минэнерго полагают, что области применения водорода весьма разнообразны. Но для полномасштабной эволюции водородной энергетики необходимо сформировать на него устойчивый спрос на рынке. К тому же, для успешной торговли водородом на внешних рынках, он должен быть очищен от выбросов диоксида углерода.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России, которые будут учитывать регионы при расчёте стоимости света для потребителей