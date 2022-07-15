В России предложили ввести ГОСТ для строительства частных домов

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Минстрой и Минпромторг направили в правительстве резолюцию с предложением ввести ГОСТ для строительства частных домов и территорий малоэтажных посёлков. ГОСТ поможет стабилизировать ситуацию с ценами, которые растут без системного подхода, пишут «Известия».

По сообщению Росстандарта, работа над правилами относительно строительства частных домов уже идёт, ориентировочно они будут готовы в III квартале 2023 года. В проекте, предложенном Минстроем и РСПП, есть предложение использовать инфраструктурные облигации застройщиками. Речь идёт об облигациях, которые бизнес или госструктуры выпускают для строительства инфраструктурного объекта — дороги или автовокзала, что позволяет финансировать работы на льготных условиях.

Минстрой сейчас разрабатывает ГОСТ «Индивидуальное малоэтажное строительство. Термины и определения». Он должен закрепить понятия «домокомплект», «индустриальное ИЖС», «степень заводской готовности домокомплекта». «Домокомплект» представляет собой набор строительных материалов, из которых по прилагающейся проектной документации можно собрать дом.

Также разрабатывается ГОСТ, в котором стандартизированы подходы к реестру стройматериалов и технологиям их производства. Ориентировочная дата утверждения стандартов также приходится на III квартал 2023 года. Введение ГОСТа позволит упростить экспертизу строящихся и построенных домов и снизить таким образом банковские риски, что приведёт к появлению более привлекательных кредитных продуктов.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ РФ предложили активней применять стальные металлоконструкции в строительстве детских садов, школ и жилья, предусмотренного программой реновации. Планируется задействовать больше стали, что поможет стимулировать внутренний спрос на металлургию, упавший из-за запрета на экспорт в Европу.