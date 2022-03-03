В России предложили поднять планку «налога на роскошь» для авто

Минпромторг выступил с предложением повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей. В ведомстве сообщили, что уже разработали соответствующие поправки в Налоговый кодекс. При этом уточняется, что до принятия новых правил список автомобилей, которые подлежат налогообложению по старой системе, формально сохранится, сообщает РИА Новости.

Минпромторг России разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога <...> «налога на роскошь», с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей для автомобилей, — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что проект с новыми правилами будет в ближайшее время внесён в правительство. Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года.

Ранее официальный представитель автоконцерна Mercedes-Benz заявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Подмосковье. Он также объявил о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок. При этом в Mercedes-Benz не уточнили, распространяются ли эти меры на поставку запчастей.