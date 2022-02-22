В России появится новая методика расчёта арендной платы за землю

Росреестр разработал законопроект, согласно которому кадастровая стоимость станет единой основой для расчёта арендной платы за земельные участки с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС .

В пояснении к законопроекту сказано, что предлагаемая нормативная база установит размер арендной платы для всех уровней государственной и муниципальной власти на принципах общих и прозрачных механизмов.

Росреестром разработан проект федерального закона, предусматривающий переход с 1 января 2024 года на установление кадастровой стоимости в качестве единой основы для расчёта арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, с исключением иных подходов к такому расчёту, — говорится в документе.

На данный момент проект находится в стадии согласования. На сегодня арендная плата за земельные участки определяется результатами торгов на основании кадастровой стоимости участков в соответствии со ставками арендной платы и на основании рыночной стоимости аренды земли. Действующее законодательство определяет разный подход к определению размера аренды. Отсутствие единой методики расчёта ведёт к правовой неопределённости и трудностям в расчёте арендной платы, считают в ведомстве.

Это затрудняет введение в хозяйственный оборот земельных участков на правах аренды и их эффективное использование. Кадастровая оценка земельных участков во всех регионах началась в 2022 году. В 2023 году она будет проведена для зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства и машино-мест.

Государственная кадастровая оценка будет проводиться четыре раза в год. В городах федерального значения — раз в два года в случае принятия такого решения.

Ранее сообщалось, что Росреестр с 1 января 2023 года введёт новый вид выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), с помощью которой можно будет получить информацию по таким установленным в пользу конкретного человека ограничениям прав, как ипотека, аренда, рента и сервитут.