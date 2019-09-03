https://static.news.ru/photo/a96a1662-cec3-11e9-82f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Global Look Press

Сливочное масло в России подорожало с начала года более чем на 9%. По словам экспертов, это происходит из-за дорогого сырья и затрат производителей на маркировку в системе ветеринарной сертификации.

При этом эксперты отметили, что спрос не стал ниже. Кроме того, по их мнению, ценовой пик, возможно, ещё не пройден. Согласно данным Минсельхоза, на начало августа рост цен производителей сливочного масла стал максимальным с начала года — 9,3%. Между тем, в прошлом году за тот же период оно подешевело на 1,3%.

Как сообщает РИА Новости , стоимость килограмма масла у производителей сейчас стоит 471,57 руб. за килограмм, годом ранее — 418,45 руб.

News.ru писал, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис. На гречку цены, напротив, растут.