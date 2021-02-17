В России подорожали овощи, мясо кур и маргарин

https://static.news.ru/photo/131a4400-7149-11eb-8a12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России отмечено увеличение стоимости овощной продукции на 1,7%, куриное мясо подорожало на 1,4%, а маргарин — на 0,9%. Об этом говорится в материалах Росстата.

С 9 по 15 февраля 2021 года выросли цены на мясо кур — на 1,4%, на маргарин — на 0,9%, — подсчитали в ведомстве.

Что касается овощей, то сильнее всего подорожали огурцы — на 3,6%, затем картофель — на 2%, помидоры — на 1,7%, морковь — на 1,6%, лук репчатый и яблоки — на 1,1%, а белокочанная капуста — на 1%.

За эту неделю выросли цены и на замороженную рыбу, правда, не сильно — на 0,5%. Колбаса варёная и копчёная, сосиски, сардельки и мясные пюре для детского питания, а также сычужные сыры — на 0,3%.

Стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки I и II сортов, а также макароны и сухие смеси для детского питания увеличилась на 0,2%. По подсчётам Росстата, на тот же процент подорожали обеды в кафе, закусочных и столовых. Речь не идёт о столовых, которые находятся в организациях.

Меньше всего за эту неделю подорожали говядина, свинина, баранина, мясные консервы, жирный творог, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания, вермишель и поваренная соль — на 0,1%.

А вот водка, шоколадные конфеты и пшено за этот период стали дешевле на 0,2%. Сахар-песок в некоторых российских регионах дешевел, а в некоторых дорожал. В среднем по стране этот продукт снизился в стоимости на 0,1%. Цены на молоко, сливочное масло, пшеничную муку, гречку, рис и печенье остались прежними.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин считает, что в скором времени в России можно ожидать резкого и существенного роста цен на консервы. Не перестанут дорожать, по его мнению, и другие продукты питания, сообщал NEWS.ru.