В России подешевели билеты на популярные зарубежные направления

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Билеты на востребованные за последние две недели зарубежные и приграничные направления подешевели до уровня месячной давности. Срочный вылет в Стамбул или Дубай, который после объявления частичной мобилизации стоил 600–700 тысяч рублей, сейчас обойдется в 20 тысяч рублей и 40 тысяч рублей соответственно, пишет «Коммерсант».

На отдельных рейсах спрос упал от полутора до двух раз, глубина бронирования вернулась к обычному уровню от недели до месяца. Перелет в Ереван, который стоил 19 тысяч рублей за сутки и 14 тысяч рублей за неделю, сейчас обойдется в 11–14 тысяч рублей и 10–12 тысяч рублей соответственно, на пике спроса цены на билеты в столицу Армении достигали 200 тысяч рублей.

Билеты в Стамбул, стоившие 45 тысяч рублей и 34 тысячи рублей за сутки и за неделю, сейчас стоят 19–25 тысяч рублей и 18–22 тысячи рублей. В Астану сейчас билеты стоят 22–24 тысячи рублей, через неделю они подешевеют до 17–19 тысяч рублей.

Вернулись к обычным значениям цены на билеты в «приграничные» города — Мурманск, Орск, Омск и Челябинск, через которые россияне добирались в Норвегию, Казахстан и Монголию. Билеты на эти направления на пике раскупались по 20–25 тысяч рублей, сейчас они стоят 3–5 тысяч рублей.

Взлет цен был продиктован дефицитом самолетов и свободных мест в продаже, утверждает издание со ссылкой на источник в авиакомпании. Билеты за рубеж активно раскупались и до объявления частичной мобилизации. Падение спроса началось с прошлой недели.

В сфере туризма с начала объявления частичной мобилизации и до начала октября выросло число запросов на бронирование билетов и чартерных самолетов для «компаний, которые увозили штат полным мужским составом», пишет газета со ссылкой на неназванного собеседника. Наиболее востребованными направлениями стали Казахстан, Узбекистан, Турция и особенно Армения. Речь идет о сотрудниках компаний IT-сектора, не попавших в реестр Минцифры, фарминдустрии и других.

Ранее сообщалось, что сейчас почти иссяк поток россиян, стремящихся скрыться в Монголии от частичной мобилизации. Основной массе эмигрантов, согласно их многочисленным рассказам, пришлось трудно — деньги стали быстро заканчиваться, приемлемого заработка не найти. Но способ выживания некоторым из них в Монголии всё же отыскать удалось. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.